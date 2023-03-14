Realtor Global

В последние годы Турция регулярно находится в топ популярных направлений для инвестиций в недвижимость. Это объясняется соотносимой стоимостью активов при достойном качестве жилья, большим выбором квартир и домов, развитой инфраструктурой, комфортным климатом, возможностью получить гражданство Турции.

Покупка квартиры в Турции может стать хорошим капиталовложением, однако для этого нужно понимать специфику рынка и понимать его тенденции. Поэтому предусмотрительные инвесторы пользуются услугами риэлторских компаний. ↴