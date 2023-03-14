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Недвижимость в Алании АЛАНЬЯ
927 Объекты
Недвижимость в Анталии АНТАЛЬЯ
298 Объекты
Недвижимость в Стамбуле СТАМБУЛ
42 Объекты
Недвижимость на Северном Кипре СЕВЕРНЫЙ КИПР
8 Объекты
Недвижимость в Мерсине МЕРСИН
6 Объекты
Недвижимость в Измире ИЗМИР
4 Объекты

Realtor Global

В последние годы Турция регулярно находится в топ популярных направлений для инвестиций в недвижимость. Это объясняется соотносимой стоимостью активов при достойном качестве жилья, большим выбором квартир и домов, развитой инфраструктурой, комфортным климатом, возможностью получить гражданство Турции.

Покупка квартиры в Турции может стать хорошим капиталовложением, однако для этого нужно понимать специфику рынка и понимать его тенденции. Поэтому предусмотрительные инвесторы пользуются услугами риэлторских компаний.

Realtor Global

Real Estate Realtor Realtor Global находит высоколиквидные объекты от надежных застройщиков и на вторичном рынке. За плечами наших агентов тысячи удачных сделок и столько же счастливых клиентов, отзывы которых вы можете прочитать у нас на сайте.

Мы с трепетным вниманием относимся ко всем пожеланиям наших клиентов, а это значит, что мы найдем жилье вашей мечты. Наши агенты не будут предлагать вам купить самый дорогой вариант, они предложат подходящий. Мы постоянно мониторим рынок недвижимости Стамбула, Антальи, Аланьи, Мерсина, Северного Кипра и других популярных направлений в Турции, поэтому в нашей базе всегда актуальные и выгодные предложения покупки, продажи или аренды. Вы можете не беспокоится о чистоте сделке, финансовой обоснованности цены и качестве жилья – наши агенты помогут вам в этом.

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Оцените одну из самых выгодных инвестиций в недвижимость в Аланьи в районе под названием Демирташ. Наслаждайтесь высокой доходностью своих вложений!
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